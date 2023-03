Honderd Delhaizes blijven ook vandaag nog dicht

Minister van Werk Dermagne vraagt Delhaize andere pistes te onderzoe­ken: “Werknemers zijn geen koopwaar”

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is bereid een sociaal bemiddelaar aan te stellen bij Delhaize, nadat de warenhuisketen eerder deze week bekendmaakte dat hij zijn winkels wil verzelfstandigen. Mocht het tot die franchisering komen, dan wil de minister dat het management met echte beloftes komt over werkzekerheid en over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel.