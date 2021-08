Hogere appeloogst, maar lagere perenoogst verwacht

Heineken ziet verkoop met 10 procent stijgen in eerste semester

2 augustus De Nederlandse bierbrouwer Heineken heeft de omzet in de eerste helft van dit jaar flink zien stijgen als gevolg van de versoepelingen van coronamaatregelen. Zo ging in veel landen de horeca weer open, al dan niet nog met beperkingen. Wel maakt Heineken zich zorgen om nieuwe coronabeperkingen, met name in Aziatische en Afrikaanse landen. Het bedrijf merkt ook dat de grondstofprijzen stijgen en dat zal vanaf de tweede jaarhelft gevolgen hebben.