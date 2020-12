Hoeveel mag je verdienen als vrijwilliger? En wat moet je aangeven bij de belastingen? “Ene vrijwilliger is andere niet”

Economie OESO verwacht groeiver­tra­ging wereldeco­no­mie in 2021

1 december De wereldeconomie zal volgend jaar minder sterk groeien dan eerder gedacht vanwege de tweede coronagolf en de nieuwe lockdownmaatregelen tegen het virus in veel landen. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komt de groei in 2021 uit op 4,2 procent, terwijl in september nog op 5 procent werd gerekend.