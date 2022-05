Hoelang kan deze inflatie nog blijven duren? Financieel expert Paul D’Hoore beantwoordt al uw vragen over het duurdere leven

Het leven wordt opnieuw duurder: de inflatie is in mei nog verder gestegen, van 8,31 procent naar 8,97 procent tegenover vorig jaar. Daarmee bereikt ze het hoogste niveau sinds augustus 1982, toen de inflatie uitkwam op 9,02 procent. Wij legden al uw vragen over het heikele thema voor aan onze financieel expert Paul D’Hoore.

Op stip op nummer één: hoelang kán die inflatie nog blijven stijgen?

“Dat is de vraag van 1 miljoen, maar ik ga ze toch proberen beantwoorden. Het kan nog wel even duren, maar laten we het optimistisch bekijken: als de huidige prijzen zo hoog blijven maar niet verder stijgen, dan is de inflatie binnen een jaar 0 procent. Ik zeg niet dat dat zal gebeuren. De prijzen zullen wel nog blijven stijgen, maar niet in dezelfde mate. Dat verwacht ik althans niet.”

“We worden telkens opnieuw verrast door een nog hogere inflatie. Dat komt natuurlijk omdat de oorzaken niet weggenomen worden”, voegde D’Hoore daar in het VTM Nieuws aan toe. “De energieprijzen blijven onder druk staan zolang er een oorlog is in Oekraïne. Wat we daar niet meer kunnen kopen, moet elders aangekocht worden. En dat doet de prijzen stijgen.”

Zullen de lonen bijgevolg stijgen?

Uiteraard, maar dat gebeurt met een beetje vertraging. De spilindex, het gemiddelde over een aantal maanden, moet eerst overschreden worden. Over één à twee maanden kunnen er dus weer loonaanpassingen volgen. Bij uitkeringen en pensioenen gebeurt dat meteen, dat zijn ook de mensen die het het meest nodig hebben. Snel daarna volgen de ambtenarenweddes. Tot slot volgen de bedrijven, maar daar hangt het af in welke sector je werkt. Bij sommige gebeurt het maar één keer per jaar, bij andere veel frequenter. Als je elf maanden moet wachten om de inflatie in te halen, is dat natuurlijk wel heel erg lang.”

