Hoe reageert oppositie op begrotingsakkoord? Volg het debat hier live

Nederland­se inflatie volgens eigen rekenmetho­de naar 14,5 procent

De inflatie in Nederland is volgens de eigen rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in september op jaarbasis gestegen naar 14,5 procent, van 12 procent in augustus. De inflatie werd wederom, net zoals in ons land, vooral aangejaagd door de hoge prijzen voor energie.

6 oktober