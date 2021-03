Hoe één windstoot de hele wereldeconomie doet sputteren: "Als dit niet snel opgelost wordt, wordt het dramatisch”

Eén schip ligt dwars in het Suez-kanaal en de hele wereldeconomie sputtert. Het containerverkeer, dat al sinds de pandemie vierkant draait, dreigt in het honderd te lopen als de Ever Given, een gevaarte van 400 meter van 220.000 ton, tegen morgen niet vlot is getrokken. Dat zegt transporteconoom Thierry Van Elslander van UAntwerpen. “We gaan nog langer moeten wachten op onze bestellingen, en misschien worden die op termijn ook duurder.” De olieprijzen zijn nu al gestegen.