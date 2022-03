Hoe de oorlog in Oekraïne ook Belgische frietjes in gevaar brengt

Kan je een banaan kopen met een bitcoin? Luister naar de HLN-pod­cast Crypto in 1-2-3

In deze tweede aflevering van Crypto in 1-2-3 leer je hoe je jouw cryptomunten veilig moet bewaren. Wat het verschil is tussen hard en soft wallets? Wat moet je met een public en private key en wat is het belang van die private key? Betaal je transactiekosten om cryptomunten te verhandelen? Heb je nog een bank nodig en hoe zit dat met ‘unbanked’, mensen die niet beschikken over een bankrekening en toegang tot cryptomunten?

5:10