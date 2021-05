Hoe 9 big chiefs uit de farma-industrie afgelopen jaar miljardair zijn geworden dankzij corona

Ook overblij­ven­de vennoot­schap van modegroep FNG in verdenking gesteld

18 mei In het onderzoek naar verdachte geldstromen in de FNG-zaak heeft de onderzoeksrechter in Antwerpen nu ook FNG als vennootschap in verdenking gesteld voor alle tenlasteleggingen. Dat schrijft De Tijd en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws FNG kondigde vorige week nog aan dat het een doorstart wil maken met een nieuwe raad van bestuur.