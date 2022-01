Hip, Brussels fietsenmerk Cowboy realiseert kapitaalverhoging van 80 miljoen dollar

De serie C-kapitaalronde van 80 miljoen dollar (bijna 71 miljoen euro) komt er dankzij een mix van bestaande en nieuwe investeerders in Cowboy. Het totaal opgehaald kapitaal bij Cowboy sinds de oprichting in 2017 komt daarmee op 120 miljoen dollar. Een broodnodige investering, want hoewel het bedrijf nog geen nieuwe financiële cijfers bekend heeft gemaakt, ziet het ernaar uit dat na 2019 (nettoverlies van 8,6 miljoen euro) en 2020 (11,75 miljoen euro nettoverlies) ook 2021 in rode cijfers geëindigd is.