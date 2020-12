Het verhaal van Slack-oprichter Stewart Butterfield: opgegroeid in een commune zonder stromend water, vandaag 1,2 miljard waard

N-VA vraagt hoorzit­ting over bpost: “Topman Van Avermaet zag nieuwe piek in pakjes totaal niet aankomen”

26 november Volgens N-VA-Kamerlid Michael Freilich heeft Jean-Paul Van Avermaet, de CEO van bpost, op 4 november verschillende keren tegen analisten gezegd dat er geen nieuwe piek in het aantal pakjes zat aan te komen. Nochtans was de nieuwe lockdown toen al in voege gegaan. Freilich vindt het dan ook onbegrijpelijk dat Van Avermaet geen lessen lijkt te hebben getrokken uit de eerste lockdown, en dat de grote baas van de post een piek zelfs in deze eindejaarsperiode niet zag aankomen. N-VA vraagt een hoorzitting in het parlement.