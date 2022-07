Het traineeship voor een betere samenleving

“Het verschil maken en je leadership skills ontwikkelen.” Dat is de belofte van AXA aan haar trainees. Maar er is meer. Gedurende het programma van twee jaar waar je roteert tussen rollen en teams, kan je ook werken voor een non-profit-organisatie. TADA!

Een kwestie van verantwoordelijkheid nemen

Olivia: “Iedereen bij AXA heeft al zeker één ding gemeen. We geven om mensen. Wegaan samen voor vooruitgang door te beschermen wat belangrijk is. Voor klanten en voor de mensen waarmee we werken.”

“En dat menen we. Daarom werd AXA al herkend als een Great Place to Work. Maar er is meer. We willen ook onze stempel drukken op de samenleving. Onder andere door non-profit-organisaties zoals TADA te steunen.”

Wat doet TADA?

TADA biedt bijkomende, vrijwillige en maatschappelijk gerichte opleiding aan kwetsbare tieners uit achtergestelde buurten. Dit sluit perfect aan bij de wil van AXA om de samenleving een duwtje in de rug te geven.

Olivia: “Sommigen kinderen denken misschien dat mensen in banken en verzekeringen koud zijn. Wij bewijzen het tegendeel. En door te tonen wat we doen, overtuigen we hen hopelijk om hetzelfde te doen.”

Hoe helpt AXA TADA?

Olivia: “In de eerste plaats door gratis kantoorruimte ter beschikking te stellen (op de hoofdzetel van AXA nvdr.). Daarnaast krijgen TADA-medewerkers ook toegang tot bepaalde trainingen waartoe ook onze eigen collega’s toegang hebben. We geven ook vrije tijd. Letterlijk. AXA-medewerkers kunnen namelijk als vrijwilliger deelnemen aan een TADA-activiteit.”

“Trainees kunnen zelfs voor TADA kiezen als één van hun missies in het rotatieprogramma. Vier maanden lang zetten ze hun talenten in marketing, communicatie of bijvoorbeeld IT in.”

De perfecte match

Olivia:“ TADA is een heel professionele en dynamische omgeving met duidelijke doelen en projecten van hoge kwaliteit. Ideaal voor onze trainees om te groeien en een directe impact te hebben op de samenleving, samen met de TADA consultants.”

“Er is heel veel waarmee we kunnen helpen. Marktanalyses, processen voor sponsorships, businessplannen maken, de visibiliteit vergroten, … Iedereen wint in dit verhaal.”

