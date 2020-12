Het succesverhaal van H.Essers: van veetransporteur tot de cruciale schakel in strijd tegen corona

In het kantoor van Hilde Essers (52) hangt een groot portret van Henri Essers. Vandaag is H.Essers (géén spatie tussen de twee hoofdletters, enkel een punt) één van de grootste transportbedrijven van Europa, maar toen Hildes grootvader er in 1928 mee startte, was dat in alle bescheidenheid. “Hij is begonnen met één camion. Hij vervoerde goederen van boerderijen en winkels in de streek, deed verhuizingen en later nam hij er ook veevervoer bij.”