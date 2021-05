Het lekkerste succesverhaal in coronatijd komt uit Mechelen (waar het 365 dagen per jaar naar een frietketel ruikt)

Het lekkerste succesverhaal van het afgelopen jaar komt misschien wel uit Mechelen. Dáár, in de buurt van het Vrijbroekpark, ruikt het elk uur van de dag, 365 dagen per jaar, naar versgebakken frietjes. “Eigenlijk naar een frietpot die een heel jaar aan staat, maar er is wel industriële afzuiging”, zegt operations manager Peter Van Puyvelde lachend. In de fabriek worden geen frietjes of kroketten gebakken, wel Pringles, de populaire zadelvormige chips die in kleurrijke kartonnen kokers in de winkel ligt. Geen enkel exemplaar verschilt van een ander. Behalve dan hun smaak: het gaat van zoute Original tot Emmental en Hot & Spicy. Eerst wordt het deeg, dat onder meer uit aardappelvlokken bestaat, gemengd. Nadien gesneden en verhit in een reusachtige ketel. Het bakken van één zo'n chipje duurt amper 10 seconden. Vervolgens worden er aan één zijde - de bolle kant - zout en kruiden over gestrooid en gaan de chips in kokers.