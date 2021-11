HET DEBAT. Moet gratis thuisbezorging van pakjes afgeschaft worden? Dit is jullie mening

Paul Costers: “Uiteraard moeten werkgevers de arbeidswetgeving volgen. Geen nieuwe slaven. Maar dat pakjes “gratis” geleverd worden is een overeenkomst tussen koper en verkoper. Meestal is dat slechts gratis bij een bestelling vanaf een bepaald bedrag. De koper betaalt dan voldoende om de kosten van het transport te dekken. Bij aankoop van een klein bedrag betaalt de koper meestal meer dan voldoende. Daar is geen inmenging van de politiek in nodig.”

Kevin Haverals: “Ik heb hier een dubbel gevoel bij. Te vaak zijn het de laatste schakel(s) die de extra kost betalen en blijven de grotere spelers buiten schot. Hierdoor moet de consument telkens de schokken opvangen. Dit speelt zich evenzeer af in de telecommarkt, energiemarkt, supermarkt,… Elk jaar maken deze bedrijven woekerwinsten en is het de kleine man in de straat die steeds meer in zijn portefeuille voelt hoe alles duurder aan het worden is.”

Alexis Tichko: “Ik ben absoluut voor de afschaffing van gratis levering. Gratis bestaat niet! Het is altijd ten koste van iemand. Ik zit er niets mee in om een toeslag te betalen voor online bestellingen op voorwaarde dat die effectief naar de leverancier gaat en niet ergens blijft plakken waar die niet hoort. Indien mensen daar niet akkoord mee gaan, dan moeten ze maar meer naar de lokale handelaars gaan. Leven en laten leven!”

Michael Steyaert: “Het gratis leveren van goederen is een utopie, iemand moet opdraaien voor de kosten. Door de steeds grotere druk van de bedrijven en de structuur van veel distributiebedrijven zijn het veelal de onderaannemers die opdraaien voor de kosten. Door het feit dat het enorm eenvoudig is om op te starten als zelfstandige zet je de deuren wagenwijd open voor allerhande malafide figuren/bedrijven die het systeem misbruiken en mensen in een zwakke positie uitbuiten.”

Ronny Cuypers: “Het zou een hele stap vooruit zijn als de gratis leveringen niet meer kunnen. Gratis bestaat niet, iemand moet de rekening betalen. In dit geval zijn dat de onderaannemers. Verkopen met verlies is verboden in België, werken met verlies blijkbaar niet.”

Jeroen Custers: “We zijn amper een duimspijker groot op de kaart, dit mag nooit een puur Belgische beslissing zijn. Als enkel Belgische bedrijven hier impact van ondervinden, zullen we overspoeld worden door Duitse, Nederlandse en Franse pakketdiensten en hebben we onze eigen bpost compleet uit de markt gehaald met jobverlies tot gevolg. Dit moet dus op Europees niveau beslist worden, zodat er overal gelijke wetten gelden.”

Liesbeth Cuppens: “Om de werkdruk bij de pakjesdiensten te verlagen, moet men meer koeriers aannemen. Door het personeel uit breiden kunnen de pakjes op tijd ter bestemming raken, zonder dat de klant een extra kost aangerekend krijgt. Het leven is al duur genoeg. Reorganiseer de pakjesdiensten en de ‘Daens’-toestanden zullen vanzelf verdwijnen.”

Karin Verwimp: Gratis? Eerlijk: liever wel. Maar ik heb er wel geen enkel probleem mee om een week op mijn pakje te moeten wachten. Het mag zelfs nog langer duren als ik daarvoor geen leveringskost moet betalen. Laten betalen voor een levering gaat het probleem met de werkomstandigheden ook niet oplossen. Men moet de klanten gewoon afleren dat alles de dag erna geleverd wordt.”

Mylan Piron: “Laat ons alvast beginnen met te stoppen met pakjes gratis terug te sturen. Bij kleding via pakweg Zalando hebben sommige mensen al eens de neiging om vijf kledingstukken te bestellen en er vier terug te sturen. Naast de impact op het transport wordt deze kledij ook vaak weggegooid omdat die onverkoopbaar geworden is. Voor de rest: laat de vrije markt binnen een wettelijk kader z’n ding doen.”

Peter Bosmans: Het is meestal pas gratis vanaf een bepaalde aankoopsom, wat wil zeggen dat de prijs er in verrekend zit. Wij kennen ook alleen de transportkosten die bpost of andere bedrijven ons aanrekenen, maar we zijn niet op de hoogte van de pure kostenstructuur van dat transport. Indien het zo dramatisch is als men zegt, dan is het niet aan de klant maar aan de onderaannemers om actie te voeren. In dat geval moeten zij weigeren om nog transporten uit te voeren.”