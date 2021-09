HET DEBAT. Minister van Werk Dermagne (PS) wil vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk maken. Dit is jullie mening

Het vanochtend gelanceerde voorstel van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) om vrijwillig ontslag mét uitkering mogelijk te maken, houdt duidelijk de gemoederen bezig. De teller van het aantal lezersreacties is een halve dag later de kaap van 180 gerond. In de reacties schieten velen de plannen af, al vinden anderen het een interessant voorstel indien dit in tijd wordt beperkt. Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord, nu bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk.

Renate de Pon:“Ik vind dit prima, heb lang gewerkt op een plaats waar het echt niet meer leefbaar was. Ontslag nemen als alleenstaande was echter geen optie met als gevolg gaan werken met tegenzin. Op een gegeven toch de stap genomen. Beste beslissing ook, maar had ik op deze manier veel eerder kunnen doen. Trouwens op 51 jarige leeftijd altijd gewerkt en na na ontslag maar 9 dagen thuis geweest, dus profiteren van het systeem deed ik niet!”

Philip Van Daele: “Wie komt op dit idee is totaal van de wereld. We willen meer mensen aan het werk om de stijgende pensioenen mee te kunnen betalen, en zelfs te verhogen. Je kan perfect van werk veranderen terwijl je aan het werk bent. Je kan perfect een opleiding volgen terwijl je aan het werk bent, en misschien moeten we meer in die richting kijken. Een betaalde periode voor iedereen voorzien (vb: 48 mnd betaald verlof in gans uw leven voor het volgen van een opleiding).”

Willy Haesendoncks: “Politiek draait om stemmen halen en dit kan door electoraal interessante uitspraken te doen, ongeacht of deze de belangen van de bevolking dienen.”

Ton Erden: “Waarom zijn ministers en parlementsleden meer dan ik, zij krijgen een weelderige uittredingsvergoeding schroef dat terug en je hebt geld om het te financieren.”

Dirk Huenaerts: “Sinterklaas is reeds vanuit Spanje vertrokken, volgens de PS. Ben geen kleuter meer, dus Sinterklaas is ook niet gratis, daarvoor heeft hij sponsors in elke familie zitten. Blijkbaar leeft de PS op andere planeet waar alles gratis van de bomen valt, of zal Vlaanderen het weer betalen.”

Peter Van Litsenborg: “Het kan een idee zijn om knelpuntberoepen in te vullen. Op voorwaarde dat die vertrekkers een opleiding volgen voor een knelpuntberoep en dit beroep nadien ook voor een vooraf bepaalde periode uitvoeren. Ik heb bij CVO gemerkt dat er mensen zijn die tijdens de coronacrisis beseften dat ze liever een job in de zorg willen. Als ze dat nu willen, moeten ze ontslag nemen (zonder recht op uitkering) en een opleiding volgen (volledig zelf te betalen). Dan haken ze uiteraard allemaal af.”

Rudi Vanlaer: “Prachtig voorstel! Ik ben voorstander. Ik zou graag leraar wetenschappen-wiskunde of STEM worden om het grote tekort te helpen aanvullen. Als ingenieur met 20+ jaar werkervaring heb ik de nodige technische bagage en hopen praktijk ervaring, maar helaas geen lerarenopleiding. Deze volgen in avondschool is niet combineerbaar met mijn huidige job en mijn gezin. Dit PS-voorstel zou dit wel mogelijk maken.”

Marko Decandt: “Deze regeling is toch niet nodig als je een nieuwe uitdaging zoekt? Je zoekt ander werk en springt van de ene job in de andere. Deze regeling is dus enkel gemaakt voor diegenen die effectief niet willen werken. Of direct hun job opzeggen en dan op hun gemak een jaar of 5 later iets nieuw zoeken. Je moet leeglopers straffen, niet belonen.”

Kato De Cock: “Ik vind het geen mis voorstel, omdat velen om de verkeerde redenen in hun niet-geliefde job blijven hangen (namelijk inkomenszekerheid). Op die manier kan je gerust een opleiding volgen tot je droomjob, zonder afhankelijk te zijn van je huidige werkgever die je kan boycotten hiervoor. Voor mij kan dit dus wel, mits wel een beperking in de tijd en slechts 1 of 2 keren op te nemen in je carrière.”