Herstructurering bij Dreamland en Dreambaby: zes winkels moeten dicht en 192 jobs staan op de helling, alle Dreamlandwinkels blijven vandaag dicht

Na de aankondiging tijdens een bijzondere ondernemingsraad woensdagochtend, zijn de winkels van Dreamland en Dreambaby voorlopig gesloten terwijl er personeelsvergaderingen plaatsvinden. Die van Dreamland zullen alvast de hele dag dicht blijven “zodat we onze medewerkers alvast de nodige eerste ondersteuning kunnen bieden”, laat de keten weten in een e-mail aan klanten.

Volgens een woordvoerster van Colruyt zullen ook de vijf Dreambaby-winkels die zouden sluiten - het gaat om die in Drogenbos, Beveren, Hoei, Tienen en Vilvoorde - gesloten blijven. De 27 andere vestigingen van de babywinkelketen zouden woensdag wel nog openen.

Of er de komende dagen acties zullen volgen van het personeel is voorlopig nog onduidelijk, maar valt volgens de socialistische vakbond BBTK “niet uit te sluiten”.

Wet-Renault

De vakbonden werden woensdagochtend op de hoogte gebracht van de plannen tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Nadien volgden personeelsvergaderingen om alle werknemers in te lichten. “De mensen zijn enorm aangedaan”, zegt Karen Van de Voorde van BBTK. “We hadden niet verwacht dat de impact zo groot zou zijn.”

Het eerste overleg in het kader van de wet-Renault, die te volgen procedure bij een collectief ontslag vastlegt, staat volgens BBTK volgende week woensdag gepland.

“De mensen bij Dreamland en Dreambaby zijn een heel hechte familie, voor hen is dit een emotionele schok”, vertelt Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB. Volgens de vakbond verdwijnen 150 van de 192 bij Dreamland, de overige jobs sneuvelen bij Dreambaby. “We gaan natuurlijk proberen om zoveel mogelijk jobs te redden”, klinkt het.

Volgens het personeel liggen een aantal beslissingen uit het verleden aan de basis van het probleem. “Er zijn in het verleden beslissingen genomen, daar werd op teruggekomen, die werden dan opnieuw genomen. Er zijn ook directieleden moeten vertrekken”, vertelt de liberale vakbondsman.

“Het is al jaren dat er geruchten de ronde doen over herstructurering of verkoop", vertelt Koen Roosen van ACV Puls. “Dat men nu, na zoveel jaar, opeens toch die beslissing neemt, dat is als een donderslag binnengekomen bij de mensen.”

Colruyt wijst in een persbericht naar de stijgende concurrentie en het toenemende onlinekoopgedrag van consumenten. Die wegen op de verkopen en de winstgevendheid, benadrukt Colruyt. Omdat de ketens hun doelstellingen niet haalden, zette de retailer begin dit jaar al de directeur van zijn non-fooddivisie aan de deur.

Quote We gaan er alles aan doen om construc­tief samen te werken met alle betrokken partijen en de medewer­kers de nodige begelei­ding te bieden CEO Jef Colruyt

“De voorbije maanden werden corrigerende acties ondernomen opdat Dreamland en Dreambaby binnen een redelijke termijn op een duurzame wijze zouden kunnen bijdragen aan de langetermijnstrategie én aan de geconsolideerde resultaten”, zegt Colruyt. “De gewenste resultaten en het verwachte perspectief bleven echter uit.”

“Dit is voor ons als directie een moeilijke overweging geweest, waarbij we alle opties hebben afgewogen", voegt CEO Jef Colruyt daar aan toe. “We gaan er dan ook alles aan doen om constructief samen te werken met alle betrokken partijen en de medewerkers de nodige begeleiding te bieden.”

ToyChamp

ToyChamp is een Belgisch familiebedrijf met hoofdkwartier en distributiecentrum in Genk. Het heeft momenteel negen vestigingen in Vlaanderen - zeven in Limburg en twee in Antwerpen - en beschikt over 24 winkels over heel Nederland. In totaal werken 450 werknemers voor het bedrijf.

De speelgoedwinkelketen neemt nu ook 75 procent van de aandelen van Dreamland over. Financiële details over de deal, die tegen eind dit jaar rond zou moeten zijn, geven de beide partijen niet vrij. Dreamland zal blijven bestaan “als merk en als juridische entiteit en werkgever”, zegt Colruyt. Het huidige management blijft op post.

Aan De Tijd legt ToyChamp-CEO Koen Nolmans de nadruk op het belang van de samenwerking met Colruyt. “Het is een teken van vertrouwen. Ik heb in de gesprekken met Colruyt aangegeven dat ik wou spreken met een toekomstige partner en niet met een partij die van haar winkels af wou.” ToyChamp neemt ook het vastgoed (Colruyt is eigenaar van 32 panden van Dreamland) niet over. “We huren al onze panden, omdat we nood hebben aan flexibiliteit.”

Ook Nolmans benadrukt dat Dreamland en ToyChamp twee aparte organisaties met eigen merknamen blijven. “We zullen gebruikmaken van synergie”, zegt hij wel aan De Tijd. “Bijvoorbeeld qua aankoop en de manier waarop de winkels worden gerund.”

Volledig scherm Dreamland Lede. © Koen Moreau