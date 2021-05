Herstructurering A.S. Adventure afgerond

Het akkoord over een schuldherschikking was midden maart al aangekondigd. De banken gingen akkoord om 85 miljoen euro schulden kwijt te schelden in ruil voor een belang in de groep. Zij verkeerde voor de coronacrisis al in de financiële gevarenzone en werd door de pandemie extra getroffen. Al benadrukt Yonderland dat het ook vorig jaar winstgevend was.