Herstel vraag naar vliegreizen "teleurstellend traag”

Wereldwijd lag het aantal afgelegde kilometers door reizigers 70,6 procent lager dan in oktober 2019. In september was dat 72,2 procent. In augustus was de neergang nog ruim driekwart. Voor de tweede maand op rij was Europa de enige regio die geen herstel zag. De vraag naar reizen met Europese luchtvaartmaatschappijen daalde in oktober met 83 procent ten opzichte van een jaar eerder. In september was dat een daling van 81,2 procent.