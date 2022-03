HelloFresh leverde bijna een miljard maaltijden in 2021

HelloFresh leverde vorig jaar bijna een miljard maaltijden - ruim 964 miljoen, tegen 601 miljoen in 2020, goed voor een omzet van 5,99 miljard euro. Dat was zowat 60 procent meer dan in 2020. De aangepaste ebitda (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg met ruim 4 procent tot 527,6 miljoen euro. Het bedrijf zegt “een hoog niveau van rendabiliteit” aangehouden te hebben, “ondanks betekenisvolle investeringen in groei, zoals de overname van Youfoodz in Australië, de lancering in Noorwegen, Italië en Japan, en een aantal nieuwe productievestigingen in verschillende landen”.