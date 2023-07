Helft Vlaamse huurders betaalt minstens 700 euro per maand

De helft van de huurders die vorig jaar in Vlaanderen een nieuw contract afsloot, betaalt minstens 700 euro huur per maand voor een appartement of 775 euro voor een huis. In Brussel is dat respectievelijk 830 euro en 900 euro. In Wallonië 614 euro en 717 euro.

De cijfers komen van de FOD Financiën. Iedereen die een woning verhuurt of huurt is immers verplicht om zijn huurcontract te laten registreren. Dat moet binnen de twee maanden na de ondertekening van de overeenkomst als het gaat om een pand dat uitsluiten wordt gebruikt voor residentiële doeleinden of binnen de vier maanden als het gaat om een onroerend goed dat voor andere doeleinden wordt gebruikt zoals een bedrijfsgebouw of een parkeerruimte. In het eerste geval is de registratie gratis, in het tweede geval is ze betalend.

De analyse van de contracten leert dat vooral de huurprijzen van de appartementen in de lift zaten. Voor nieuwe huurcontracten voor een appartement in Vlaanderen lag de mediaanhuurprijs – de helft van de huurders betaalt minder, de andere helft meer – in 2022 6% hoger lag dan de 660 euro uit 2021. In Brussel was er zelfs een toename met 19%, van 695 euro naar 830 euro. In Wallonië bleef de prijsstijging beperkt: hij steeg met 2,3% van 600 euro naar 614 euro.

Voor huizen was de huurprijsstijging gematigder, althans in Vlaanderen en Brussel. In Vlaanderen steeg de mediaanprijs van 750 euro naar 775 euro, een klim met 3%. In Brussel ging hij van 880 euro naar 900 euro, een toename met 2%. In Wallonië evolueerde hij van 690 euro naar 717 euro, een toename met 6%.

De duurste Vlaamse provincie is Vlaams-Brabant met een mediaanprijs van 750 euro voor een appartement en 870 euro voor een huis. De goedkoopste is dan weer West-Vlaanderen met een mediaanprijs van 600 euro voor een appartement en 708 euro voor een huis.

De huurprijsstijgingen liggen daarmee lager dan de inflatie. De gemiddelde inflatie in ons land bedroeg vorig jaar immers 9,59%.

Door een huurcontract te laten registreren, krijgt het een zogenaamde vaste datum, die door de partijen niet kan worden betwist. Is de overeenkomst niet geregistreerd, dan kan de huurder het steeds opzeggen zonder een opzegtermijn te moeten respecteren.