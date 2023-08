Heisa na Bud Light-reclame met transgender blijft AB InBev parten spelen: 14 procent volume verdwenen in Noord-Amerika

“De volumes namen met 1,4 procent af doordat de groei in de meeste markten teniet gedaan werd door de resultaten in de VS”, klinkt het in het persbericht. Een en ander heeft te maken met de Instagram-post van Dylan Mulvaney, waarna in bepaalde conservatieve middens in de VS een boycot van Bud Ligth startte. In de Verenigde Staten is sprake van een omzetdaling met 10,5 procent. Voor de hele Noord-Amerikaanse markt rapporteert de brouwer van onder meer Bud, Stella en Corona een volumedaling van 14,1 procent, wat meer is dan de -12,8 procent vooropgesteld door analisten van Bloomberg.