Heineken gaat 8.000 banen schrappen

In totaal werken er ongeveer 85.000 mensen bij het bedrijf. Het was de verwachting dat Heineken in de kosten zou snijden.

Coronacrisis

In veel Europese landen, maar ook in Zuid-Afrika werden in het afgelopen jaar de coronamaatregelen aangescherpt. Die beperkingen voor met name de horeca voelde Heineken al het hele jaar. Al verliep het derde kwartaal van 2020 iets beter: in veel landen konden cafés weer deels open en zaten terrassen voller.