Hebben hamsteraars dan toch gelijk? Er dreigt wereldwijd tekort aan toiletpapier

UPDATE Geblok­keerd container­schip van 400 meter lang veroor­zaakt opstopping in Suezkanaal

24 maart Een enorm containerschip is vast komen te zitten in het Suezkanaal in Egypte. Het vaartuig Ever Given, 224.000 ton zwaar, blokkeerde sinds dinsdag een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, in beide richtingen. Er ontstond al snel een gigantische opstopping van vaartuigen die gebruik wilden maken van de waterweg tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. Berichten dat het schip woensdag deels zou zijn losgetrokken, blijken niet te kloppen. Intussen zijn de olieprijzen op de internationale markten de hoogte in gegaan.