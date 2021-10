Havenkapiteindiensten van North Sea Port houden het bij 24 urenstaking

Gent North Sea Port maakt coronaver­lies stilaan goed: 9% meer goederen­over­slag

Ook North Sea Port laat de coronacrisis achter zich. Het bedrijf, waar de haven van Gent deel van uitmaakt, tekende de eerste negen maanden van dit jaar mooie resultaten op. De goederenoverslag via zeevaart bedroeg 51,3 miljoen ton. Dat is 9% meer dan in dezelfde periode in 2020.

