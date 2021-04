Hasbro verkoopt meer bordspellen en speelgoed tijdens lockdown

ACV: “Loonover­leg in privésec­tor is definitief mislukt”

14:05 De loononderhandelingen tussen bonden en werkgevers is mislukt. Dat meldt het ACV. Er wordt niet meer voort onderhandeld. Gisteren bleek al dat het water tussen beide kampen te diep was en de Groep van 10 de premier had ingelicht over de nakende mislukking.