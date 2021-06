Handtassen van Delvaux komen in Zwitserse handen

Financiële details geeft Richemont niet mee. Het financiële persagentschap Bloomberg had in april al geschreven over een mogelijke verkoop van Delvaux, dat sinds 2011 voor het grootste deel in handen is van het Chinese Fung Brands (van de miljonairsbroers Victor en William Fung uit Hongkong). Bloomberg sprak toen van een geschatte waardering van 500 à 600 miljoen dollar voor Delvaux.

1829

Delvaux werd opgericht door Charles Delvaux in Brussel in 1829, en is de oudste merk van luxelederwaren ter wereld. In 1908 vroeg Delvaux als eerste een officieel patent aan voor een lederen handtas en kan daarmee de uitvinder van de moderne luxe handtas worden genoemd. Handtassen en andere lederwaren worden vervaardigd in ateliers in België en Frankrijk en verkocht in 50 winkels wereldwijd.