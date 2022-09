Handelssector komt met gezamenlijke inspanning om energieverbruik te temperen

De federatie voor handel en diensten is actief in food, non-foodsector, horeca en catering en lanceert op 1 oktober de actie "Responsible Commerce". Met de leden is overeengekomen om gezamenlijk een aanzienlijke inspanning te leveren om het energieverbruik te temperen tijdens de herfst en winter. "We zijn zeker dat dit grootschalig initiatief positief gaat onthaald worden door onze klanten, want zij zijn zich ook bewust van de inspanningen die we allemaal moeten leveren om de energiefactuur te milderen. Samen raken we erdoor", aldus Michel.