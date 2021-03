Handel tussen België en Verenigd Koninkrijk gekelderd in januari door brexit

De handel met het Verenigd Koninkrijk heeft zware klappen gekregen in januari. De invoer lag ongeveer de helft lager dan in januari vorig jaar (-54,4 procent), de uitvoer ruim een derde (-35 procent). Dat bleek vandaag uit cijfers van de Nationale Bank.

De daling is geen verrassing. Ze is het gevolg van de brexit. Januari was dan ook de eerste maand waarin het vrij verkeer van goederen met het Verenigd Koninkrijk is stopgezet en er nieuwe grensformaliteiten vereist zijn.

"Het is afwachten of dit een tijdelijk effect is en of dit volledig toe te schrijven is aan de nieuwe grensformaliteiten", duidt de Nationale Bank in een persbericht. "De bijzonder zwakke cijfers in januari kunnen ook gedeeltelijk een compensatie zijn voor de verhoogde cijfers van eind vorig jaar. Toen anticipeerden heel wat bedrijven op mogelijke problemen aan de grenzen en vulden hun voorraden aan.”

Het Britse bureau voor de statistiek (ONS) had vrijdag al gezegd dat de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een recorddaling had gekend in januari. De brexit-impact vertaalt zich ook in de totale handelscijfers van België in januari. De invoer lag 16,1 procent lager dan in januari 2020, de uitvoer 11,7 procent. Met de meeste partnerlanden bleef de handel trouwens negatief.