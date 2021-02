Handel in aandeel Gamestop stilgelegd na plotse nieuwe koersopstoot

Gamestop is een winkelketen van computerspelletjes, die financieel zwak staat, maar waarvan het aandeel de afgelopen weken in het vizier kwam van speculanten en fors de hoogte in ging.

Handelsbeperkingen opgeheven

Niet alleen Gamestop, maar ook het aandeel van AMC Entertainment, schoot vrijdag de hoogte in. Eerder op de dag had de app Robinhood laten weten dat ze de handelsbeperkingen op beide aandelen had opgeheven. Eerder deze week was het aandeel van Gamestop nog sterk in waarde gezakt (-84 procent), omdat de kleine speculanten hun aandacht even hadden verlegd. De zeepbel rond de fel gestegen aandelen leek zelfs doorgeprikt.