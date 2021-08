Half miljard verlies voor Just Eat Takeaway na overnames

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway heeft in de eerste zes maanden van dit jaar bijna een half miljard euro verlies geleden. Het moederbedrijf van Takeaway.com in België investeerde flink na de overname van het Britse Just Eat, die in april werd afgerond. Ook het Amerikaanse Grubhub, dat in juni definitief werd overgenomen, droeg bij aan het verlies.

De omzet steeg in de eerste jaarhelft met bijna twee derde tot 1,7 miljard euro. Daarbij werd de omzet over zes maanden van Just Eat al volledig meegeteld, maar die van Grubhub nog niet. Er werden fors meer maaltijden verkocht en Just Eat Takeaway zag ook zijn marktaandeel stijgen. Tegelijk profiteerde het bedrijf ook van de schaalvergroting door de overnames, waardoor de kosten daalden.

Onder de streep bleef een verlies van 486 miljoen euro over. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 59 miljoen euro voor wat toen nog een veel kleinere onderneming was.

De omzet van Just Eat Takeaway steeg wel hard en het Nederlandse bedrijf verwacht dat het dieptepunt qua verliezen achter de rug is. Just Eat Takeaway herhaalde ook dat het van zijn belang van 33 procent in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood af wil. Het hoogste bod tot nu toe was 2,3 miljard euro, maar dat vond Just Eat Takeaway niet genoeg.