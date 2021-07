Group Tessenderlo vraagt vergunning voor grootste gascentrale van het land

Ham Tessender­lo Group vermindert CO2-uit­stoot met 15.000 ton per jaar

10 mei Met steun van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) zal Tessenderlo Group in Ham investeren in een duurzamer energiesysteem en warmterecuperatie. Zo kan het bedrijf de CO2-uitstoot per jaar met 15.000 ton verminderen.