Grote voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank van start met Nobelprijswinnares Malala Yousafzai

Nobelprijs­win­na­res Malala Yousafzai getrouwd in Verenigd Koninkrijk

De 24-jarige activiste en Nobelprijswinnares Malala Yousafzai die zich inzet voor meisjesonderwijs is in het Verenigd Koninkrijk in het huwelijksbootje gestapt. Dat deelt ze zelf mee op Twitter. Yousafzai werd als vijftienjarige in het hoofd geschoten door een lid van de Pakistaanse taliban, omdat ze ook toen al opkwam voor de onderwijsrechten van vrouwen in het land.

9 november