Grote verschillen tussen minimumlonen in de EU

Binnen de Europese Unie bestaan er grote verschillen in het minimumloon dat in lidstaten geldt. Het hoogste minimumloon is bijna zeven keer zo hoog als het laagste, berekende het Europese statistiekbureau Eurostat. België staat op de vierde plaats van de hoogste minimumlonen, na Nederland, Luxemburg en Ierland.

De 21 lidstaten met minimumlonen kunnen in drie groepen verdeeld worden. Tien lidstaten in Oost-Europa hebben minimumlonen onder de 700 euro bruto. In de zuidelijke landen - Griekenland, Portugal, Malta, Slovenië en Spanje - liggen de bedragen tussen de 700 en 1.100 euro per maand. In de zes landen in Noordwest-Europa ligt het minimumloon boven de 1.500 euro.

Het minimumloon in ons land bedraagt volgens Eurostat 1.626 euro, iets minder dan de 1.685 euro van Nederland. In Ierland is het minimumloon 1.724 euro, in Luxemburg 2.202 euro. En ook in Duitsland (1.614 euro) en Frankrijk (1.555) ligt het minimumloon hoger dan 1.500 euro. In België hangt het minimumloon wel af van sector tot sector, aangezien het wordt vastgelegd in cao's.

Hoewel de exacte verschillen tussen de minimumlonen groot zijn, zijn de verschillen veel kleiner als er rekening wordt gehouden met de prijsverschillen in de verschillende landen. Dan is het hoogste minimumloon ruim 2,5 keer hoger dan het laagste.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eurostat bekeek ook hoe groot het verschil is tussen het minimumloon en het mediane loon. In vier landen (Frankrijk, Portugal, Slovenië en Roemenië) bedraagt het minimumloon meer dan 60 procent van het mediane loon. Als we kijken naar de verhouding ligt België meteen een stuk lager in de rangschikking. In ons land bedraagt het minimumloon 50 procent van het mediane loon. Enkel in Tsjechië, Kroatië, Letland, Spanje, Malta en Estland ligt het percentage onder de 50 procent.

In EU-landen Italië, Cyprus, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden is er geen minimumloon. Bij de laatste drie komen de minimumlonen tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers en zijn die minimumlonen toch hoog. Maar dat is in Cyprus bijvoorbeeld niet het geval.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.