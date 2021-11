Grote verontwaardiging bij Nederlandse horeca: “We moeten wederom bloeden voor falend regeringsbeleid”

UPDATE Nederland koerst af op korte, milde lockdown. Ook een idee voor hier? Geert Molen­berghs pleit vooral voor schrappen van grote events (zoals kerstmark­ten)

De (ontslagnemende) Nederlandse regering komt vandaag/vrijdag vermoedelijk met de aankondiging van een korte, milde lockdown van drie weken. Is dat een ingreep die we ook in België moeten overwegen? Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) lijkt alvast geen fan, zo geeft hij aan in een reactie bij HLN LIVE. Volgens hem moet er wel ingegrepen worden. Hij pleit voor een stop op grotere evenementen om de vierde golf van de coronavirusepidemie in te dijken. Zo is hij er ook voorstander van om de kerstmarkten niet te laten doorgaan.

