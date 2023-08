Grote investeerders lopen tegen limieten van online bankieren: heel wat klachten over banken bij wie wil intekenen op staatsbon

Alle banken hebben dag- of weeklimieten, maximumbedragen die kunnen worden overgeschreven via online bankieren of via de app, om misbruik tegen te gaan. Die limiet verhogen kan, maar dat moet aangevraagd worden aan de bank. Daar knelt het schoentje, aldus Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld. Volgens hem zijn er de afgelopen dagen verschillende klachten binnen gekomen van mensen die problemen ervaren bij het verhogen van die limiet. In veel gevallen krijgen investeerders te horen dat het een week tot zelfs tien dagen kan duren om het maximumbedrag voor een overschrijving tijdelijk te verhogen.