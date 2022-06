Grote Amerikaanse banken slagen voor belangrijke stresstest: buffers kunnen tegen een stootje

Brussel vierde meest stressvol­le hoofdstad van Europa, verrassend hoger in lijst dan Londen

Londen is niet de meest stressvolle hoofdstad van Europa. Maar nog verrassender is dat de stad pas vijfde in die rangschikking staat. Ná Brussel, want onze hoofdstad staat op vier, volgens een nieuwe studie. Omgekeerd zijn de Scandinavische hoofdsteden bij de gelukkigste en scoort ook Amsterdam daar goed met een mooie zevende plaats.

21 juni