Grootste weekverlies voor Wall Street sinds begin coronacrisis

Zalando koopt modeblog en webwinkel Highsnobie­ty

Kledingwebwinkel Zalando neemt Highsnobiety over. Dat is een blog over lifestyle en luxe streetwear met ook een eigen webshop. Highsnobiety bestaat sinds 2005 en was een van de eerste blogs die over zowel streetwear als haute couture schreef. Modemerken zijn de laatste jaren steeds meer naar streetwear gaan kijken voor inspiratie.

13 juni