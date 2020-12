Grootste crisis in 80 jaar, maar Belg is optimistischer over portemonnee dan twee jaar geleden

Ook Vlaams zorgperso­neel krijgt eenmalige consumptie­che­que van 300 euro

22 december Het personeel in de Vlaamse zorgsectoren krijgt net als hun federale collega’s een eenmalige consumptiecheque van 300 euro. Dat zijn de vakbonden en werkgevers overeengekomen na overleg over het nieuwe Vlaamse intersectorale akkoord voor de Vlaamse social profit. Daarnaast is er ook een akkoord over structurele loonsverhogingen in de verschillende sectoren.