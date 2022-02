Grootste condoomfabrikant ter wereld: “Loslaten coronaregels zal vraag weer doen toenemen”

Verlies

De fabrikant van het anticonceptiemiddel zei dat bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar, dat eind juni eindigt. Daarin meldde het bedrijf een verlies van 2,8 miljoen Maleisische ringgit (omgerekend ruim 588.000 euro) in de maanden oktober, november en december 2021. In dezelfde periode in 2020 maakte het bedrijf nog winst. Hogere materiaalkosten en verstoringen in de logistieke keten als gevolg van de pandemie zorgden volgens Karex voor het verlies. De inkomsten daalden met bijna 11 procent.