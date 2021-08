Grondstoffenprijzen stijgen: “Op termijn zal ook ons pintje duurder worden”

De afgelopen maanden zagen voedingsbedrijven in ons land de prijzen van hun grondstoffen fors stijgen. Overal worden landbouwproducten flink duurder. Eén van de uitschieters is zalm, die in mei 30 procent duurder was dan in het begin van het jaar volgens internationale datasite IndexMundi. Maïs kostte 30 procent meer dan in januari en bijna 90 procent meer dan vorige zomer. Fevia, de federatie van de voedingsbedrijven, trok onlangs al aan de alarmbel omdat bijna alle aangesloten bedrijven hun kosten zien oplopen.