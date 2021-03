Groei Belgische economie van 0,5 procent in eerste kwartaal verwacht

De Nationale Bank verwacht dat de consumptie van de gezinnen in de eerste drie maanden van het jaar zal hernemen. De centrale bank spreekt wel van een onvolledig herstel, gezien de vele restricties die er nog bestaan in de strijd tegen het coronavirus. Mensen blijven bovendien bezorgd om het virus op te lopen, en zijn nog steeds in spaarmodus.

Bij de ondernemers stijgt het vertrouwen, met als gevolg een groei van de bedrijfsinvesteringen. Ook de investeringen van de overheid en de investeringen in woningen zouden blijven toenemen in het eerste kwartaal.

De economische groei wordt dan weer gedrukt door de uitvoer. Terwijl er in het laatste kwartaal van vorig jaar nog een opbouw van de voorraden was vanuit het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de brexit, was er in het eerste kwartaal juist een omgekeerd effect. Door de groeiende binnenlandse vraag was er ook meer invoer.