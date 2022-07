Griekse economie profiteert van massalere terugkeer toeristen

"Toen we de inschatting van een groei van 3,2 procent maakten, gingen we ervan uit dat zo'n 80 procent van het aantal toeristen uit 2019 dit jaar naar Griekenland zou komen", verklaarde Stournaras. "Het lijkt er nu op dat we dicht bij evenveel toeristen zitten als in 2019."

Toerisme belangrijk

Het toerisme is uiterst belangrijk voor Griekenland. De sector is goed voor ongeveer een vijfde van de volledige economie en ongeveer een kwart van de banen in het land heeft met toerisme te maken. Van de inflatie in veel Europese landen heeft het Griekse toerisme relatief weinig last. Na twee coronajaren lijken veel Europese consumenten niet bereid hun buitenlandse vakantie opnieuw te schrappen.

Gasbevoorrading

Daarnaast heeft Griekenland weinig last van de dreiging dat Rusland stopt met het leveren van gas. Het land is minder afhankelijk van Russisch gas. "We krijgen ons gas uit meerdere bronnen", aldus Stournaras, die dan ook niet denkt dat Griekenland in een recessie terechtkomt als Rusland de gaskraan dichtdraait. "Onze economische groei zal fors lager uitvallen, maar het wordt geen krimp.”

