Grieks overheidspersoneel houdt 24 urenstaking: eilanden afgesloten omdat ferryboten niet uitvaren

Goudprijs zakt tot laagste niveau in vier maanden

23 november Na verrassend positieve conjunctuurdata uit de Verenigde Staten, is de goudprijs maandag sterk teruggevallen: met 40 dollar in een klap. De prijs van het edelmetaal zakte tot 1.831 dollar per ounce (31,1 gram), het laagste niveau in ongeveer vier maanden.