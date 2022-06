Griekenland eist 214 miljoen euro van Novartis omdat het artsen zou omgekocht hebben

Gong Cha komt naar België en opent tiental bubbelthee-win­kels

Het Taiwanese theemerk Gong Cha, gespecialiseerd in bubbelthee of thee met parels, opent binnen enkele weken zijn eerste winkel in België. Tegen eind dit jaar zouden er een tiental winkels moeten zijn, goed voor zowat vijftig jobs.

14 juni