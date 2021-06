Greenyard verkoopt Nederlands champignonbedrijf

Beleggen in de ‘kneusjes’ van de beurs: onze geldexpert Pascal Paepen legt uit hoe je het aanpakt

5 mei Beleggen op de beurs kan heel interessant zijn, maar hoe selecteer je bedrijven waarvan je aandelen koopt? Onze beursexpert Pascal Paepen gidst je in onze reeks Starten met beleggen door de jungle. Vandaag legt hij uit wat turnarounds zijn en hoe je best in dat soort aandelen belegt. “Beperk je portefeuille niet tot enkele voormalige ‘kneusjes’. Laat ook voldoende plaats over voor het neusje van de zalm.”