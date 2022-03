Greenpeace: “Iets minder vee lost tekort aan Oekraïens graan op”

Het tekort aan graan dat wereldwijd dreigt door de oorlog in Oekraïne, kan volgens Greenpeace worden opgelost door de veestapel in Europa iets in te krimpen. Als de hoeveelheid granen in veevoer met 8 procent wordt verlaagd, is de besparing groot genoeg om de wegvallende opbrengst van Oekraïense velden te compenseren, stelt de milieuorganisatie.

Oekraïne is een van de 'graanschuren' van de wereld. Boeren in het land produceren grote hoeveelheden tarwe. Door het oorlogsgeweld kan niet overal worden gezaaid, met een slechtere oogst tot gevolg. Veel arme landen zijn in grote mate van Oekraïens graan afhankelijk. Volgens Greenpeace moeten de Europese Commissie en de EU-lidstaten ingrijpen om hun voedselvoorziening te behouden.

"Het Europese voedselsysteem is met name gericht op overproductie van dierlijke producten en productie voor de export", stelt Greenpeace. In Oekraïne wordt volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties normaal 26 miljoen ton tarwe verbouwd. Als dat in een ongunstig scenario met de helft afneemt door de Russische inval, komt dat dus neer op 13 miljoen ton. Dat komt overeen met 8 procent van de 162,5 miljoen ton aan graan van diverse soorten die in de EU wordt gebruikt om dieren te voeden.

Een kleiner deel van de landbouwgewassen wordt gebruikt om brandstof te maken. Zo wordt koolzaad gebruikt om biodiesel voor auto's te produceren. "Voedsel verspillen voor brandstof was nooit een goed idee voor het klimaat, de natuur en de wereldwijde voedselzekerheid", stelt Greenpeace. "In de huidige crisis maakt het de voedseltekorten en prijsstijgingen alleen maar erger."

Voertarwe/baktarwe

Volgens Land- en Tuinbouworganisatie Nederland is de berekening van Greenpeace te kort door de bocht en zit de praktijk anders in elkaar. Zo is de tarwe die in Nederland wordt verbouwd, in tegenstelling tot de tarwe uit Oekraïne, meestal niet geschikt voor broodmeel, aldus de landbouworganisatie. "Voor het bakken van brood heb je hoogwaardige kwaliteit tarwe nodig met meer eiwitten: baktarwe. Een vermindering van 8 procent van granen in veevoer lost Oekraïne-tekorten dus niet op aangezien voertarwe niet geschikt is voor menselijke consumptie. Voor baktarwe zijn we afhankelijk van warme landen met veel zonuren zoals Frankrijk."

