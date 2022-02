Gouverneur Nationale Bank: energieschok kost België 10 miljard euro

Inflatie stijgt tot boven 8 procent: hoogste niveau in 39 jaar

Het leven is duurder geworden: in recordtempo, want met een inflatiestijging naar 8,04% in februari zitten we aan het hoogste niveau sinds maart 1983. Dat de prijzen gestegen zijn, had je deze maand al in jouw portemonnee gevoeld. Dat de spilindex weer eens overschreden is, voel je hopelijk volgende maand op jouw loonbrief en niet aan de huur van jouw woning...

25 februari