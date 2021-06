Goudprijs op hoogste niveau in vijf maanden

Specialisten zien een verklaring in de inflatie. In de Verenigde Staten steeg de inflatie op jaarbasis verrassend naar een stevige 4,2 procent in april, en ook elders stijgen de prijzen. In de eurozone ging het in mei om 2 procent, het hoogste niveau sinds november 2018 en boven de doelstelling van bijna 2 procent van de Europese Centrale Bank.