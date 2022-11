Goudkoorts stijgt in ons land: “Ook jongeren willen nu investeren in goud in plaats van cryptomunten”

Ook OESO verwacht groeiver­tra­ging in 2023

De OESO, de organisatie van de industrielanden, verwacht voor dit jaar een wereldwijde economische groei van 3,1 procent. Die zou volgend jaar vertragen tot 2,2 procent, om in 2024 weer aan te trekken tot 2,7 procent. Van een wereldwijde recessie is dus geen sprake, maar voor de eurozone verwacht de OESO slechts 0,5 procent groei in 2023.

22 november