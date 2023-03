Goud kost voor het eerst in een jaar meer dan 2.000 dollar per ounce

Welk brutoloon is het nieuwe normaal? 400.000 Belgen en hun inkomen doorge­licht: check hier waar jouw loon staat

De grootste loonberekenaar in België bestudeerde de loongegevens van 400.000 voltijds werkende Belgen. Waar verdienen de arbeiders het meest? In welke provincie liggen de salarissen voor bedienden het hoogst? En welk loon krijgt wie precies in het midden zit van die grote groep werkende Belgen?